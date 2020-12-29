Участником аварии на перекрестке Долгоозерной и Парашютной стала машина такси

В результате столкновения вторую машину отбросило на островок безопасности.

Вечером в среду, на перекрестке улиц Долгоозерной и Парашютной столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в социальных сетях. Одним из участников аварии стала машина такси.

Вторую машину отбросило на газон в сторону проспекта Королева. Судя по фото, которым поделился очевидец, на место уже прибыла карета скорой помощи. Достоверной информации о состоянии пострадавших пока нет.

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения. На кадрах запечатлен момент столкновения: видно, что водитель темной иномарки решает повернуть налево, однако он не убедился в безопасности совершаемого маневра – навстречу на высокой скорости ехала машина такси.

Проскакун на ранний красный. Жаль, что от таких нормальные люди страдают отметил пользователь сети в комментариях.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Видео: Piter.TV