Участником аварии на перекрестке Долгоозерной и Парашютной стала машина такси

Вечером в среду, на перекрестке улиц Долгоозерной и Парашютной столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в социальных сетях. Одним из участников аварии стала машина такси.
Вторую машину отбросило на газон в сторону проспекта Королева. Судя по фото, которым поделился очевидец, на место уже прибыла карета скорой помощи. Достоверной информации о состоянии пострадавших пока нет.
В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения. На кадрах запечатлен момент столкновения: видно, что водитель темной иномарки решает повернуть налево, однако он не убедился в безопасности совершаемого маневра – навстречу на высокой скорости ехала машина такси.
Проскакун на ранний красный. Жаль, что от таких нормальные люди страдают
отметил пользователь сети в комментариях.
Ранее мы писали, что петербургских экс-мундепа и активиста могут арестовать на 30 суток за пикеты.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
Видео: Piter.TV
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