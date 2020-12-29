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smirenny
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Участником аварии на перекрестке Долгоозерной и Парашютной стала машина такси

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В результате столкновения вторую машину отбросило на островок безопасности.

Вечером в среду, на перекрестке улиц Долгоозерной и Парашютной столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в социальных сетях. Одним из участников аварии стала машина такси.

Вторую машину отбросило на газон в сторону проспекта Королева. Судя по фото, которым поделился очевидец, на место уже прибыла карета скорой помощи. Достоверной информации о состоянии пострадавших пока нет. 

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения. На кадрах запечатлен момент столкновения: видно, что водитель темной иномарки решает повернуть налево, однако он не убедился в безопасности совершаемого маневра – навстречу на высокой скорости ехала машина такси. 

Проскакун на ранний красный. Жаль, что от таких нормальные люди страдают

отметил пользователь сети в комментариях. 

Ранее мы писали, что петербургских экс-мундепа и активиста могут арестовать на 30 суток за пикеты.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте 

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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averdonin
Сегодня 23:19

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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 2202 2006 5997 4719

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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