Петербургских экс-мундепа и активиста могут арестовать на 30 суток за пикеты

Во вторник, 19 января, бывшего депутата муниципального образования "Финляндский округ" Светлану Уткину и координатора движения "Красивый Петербург" Красимира Врански задержали в ходе серии одиночных пикетов в защиту зеленых насаждений Петербурга. Им грозил арест до 30 суток, сообщил телеграм-канал "Задержания в Санкт-Петербурге".
Уткиной вменили часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), Врански – часть 2 той же статьи. Задержанные переночевали в отделах полиции №28 и №64 соответственно.
Остальным задержанным вменили 8.6.1 закона об административных правонарушениях о нарушении режима "повышенной готовности" в связи с пандемией коронавируса.
Днем стало известно, что Кировский райсуд признал Врански виновным в организации несогласованного публичного мероприятия и назначил штраф в 30 тысяч рублей, рассказала "Фонтанка". Какое наказание назначено Уткиной, неизвестно.
Ранее мы писали, что полиция Петербурга задержала еще троих участников акции в защиту зеленых зон.
Фото: Piter.TV
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