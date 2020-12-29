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Петербургских экс-мундепа и активиста могут арестовать на 30 суток за пикеты
Сегодня, 21:54
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smirenny

Петербургских экс-мундепа и активиста могут арестовать на 30 суток за пикеты

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Полицейские задержали активистов у Гостиного двора накануне, 19 января.

Во вторник, 19 января, бывшего депутата муниципального образования "Финляндский округ" Светлану Уткину и координатора движения "Красивый Петербург" Красимира Врански задержали в ходе серии одиночных пикетов в защиту зеленых насаждений Петербурга. Им грозил арест до 30 суток, сообщил телеграм-канал "Задержания в Санкт-Петербурге".

Уткиной вменили часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), Врански – часть 2 той же статьи. Задержанные переночевали в отделах полиции №28 и №64 соответственно. 

Остальным задержанным вменили 8.6.1 закона об административных правонарушениях о нарушении режима "повышенной готовности" в связи с пандемией коронавируса.

Днем стало известно, что Кировский райсуд признал Врански виновным в организации несогласованного публичного мероприятия и назначил штраф в 30 тысяч рублей, рассказала "Фонтанка". Какое наказание назначено Уткиной, неизвестно. 

Ранее мы писали, что полиция Петербурга задержала еще троих участников акции в защиту зеленых зон.

Фото: Piter.TV

Теги: задержание, митинг, одиночный пикет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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averdonin
Сегодня 23:21

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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 2202 2006 5997 4719

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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