Полиция Петербурга задержала еще троих участников акции в защиту зеленых зон

Активисты выступают в защиту 70 территорий, которые могут застроить.

Во вторник, 19 января, в Петербурге прошла акция в защиту зеленых зон. Возле Казанского собора задержали члена территориальной избирательной комиссии №13 Анну Шушпанова. Об этом сообщили в издании ЗакС.ру.

Активисты выступали за внесение в ЗНОП около 70 территорий, которые могут застроить. По словам очевидцев, Шушпанова даже не успела развернуть свой плакат.

Кроме этого были задержаны муниципальный депутат МО "Светлановское" Мария Воюцкая и активистка Наталья Баринова. До этого уже задержали лидера движения "Красивый Петербург" Красимира Врански, бывшего муниципального депутата "Финляндского округа" Светлану Уткину и депутат МО "Владимирский округ" Дмитрия Прыткова. После восьми часов вечера задержали активистку Камиллу Юсупову, однако ее пикет был посвящен поддержке Алексея Навального.

Ранее мы писали, что неизвестные активисты "приземлили" Алексея Навального в аэропорту Петербурга.

Фото: Piter.TV