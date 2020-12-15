В аварии с перевернувшимся авто в Кировском районе никто не пострадал

На место прибыли спасатели МЧС, сотрудники ГИБДД и скорая.

Около 20:40 часов вечера во вторник, 15 ноября, перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка произошла странная, по словам очевидцев, авария. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора петербуржца. Об этом сообщил "Мегаполис".

По всей видимости, белый автомобиль задел черный, после чего перевернулся и влетел в дорожное ограждение. Как именно произошла авария, пока не ясно. В комментариях под видеозаписью в соцсети комментаторы выразили негодование и непонимание произошедшего.

Обошлось без пострадавших. Прибывшие на место медики убедились, что никому не нужна помощь, и уехали. Спасатели МЧС уже перевернули авто. Участники аварии, сообщает издание, быстро разъехались.

Ранее мы писали, что еще одно ДТП с трамваем в Петербурге произошло Академика Лебедева.

Видео: "Мегаполис"