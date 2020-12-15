Еще одно ДТП с трамваем в Петербурге произошло Академика Лебедева

Трамвай зацепил легковушку и потащил ее за собой.

Днем в Петербурге произошла еще одна авария с участием трамвая. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В редакцию Piter.TV попала видеозапись момента аварии на улице Академика Лебедева. На кадрах видно, как трамвай начинает поворачивать налево, цепляет легковой автомобиль и протаскивает его вперед. Вероятно, обошлось без пострадавших. Недавно похожая авария произошла с участием каршеринга. Трамвай так же зацепил машину, но уже на перекрестке улиц Академической и Комсомольской. По всей видимости водители не рассчитывают расстояние до путей.

Ранее мы писали, что авария на перекрестке Здоровцева и Ветеранов остановила движение трамваев в обе стороны.

Видео: Piter.TV