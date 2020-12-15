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Авария на перекрестке Здоровцева и Ветеранов остановила движение трамваев в обе стороны

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Грузовик не пропустил трамвай.

Во вторник, 15 декабря, на перекрестке улицы Здоровцева и проспекта Ветеранов произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В распоряжение редакции Piter.TV поступили кадры момента столкновения. Видно, как водитель грузовика начал поворачивать направо в тот момент, когда перекресток проезжал трамвай. Оба транспортных средства двигались со скоростью недостаточной для быстрого торможения. Пострадал ли кто-то, пока неясно. Очевидцы уточнили, что трамваи стоят в обе стороны.

Ранее мы писали, что на Ленской улице мужчина порезал приятельнице лицо.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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