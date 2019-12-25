На Ленской улице мужчина порезал приятельнице лицо

Злоумышленника задержали, женщину отвезли в травмпункт.

В третьем часу ночи во вторник, 15 декабря, к правоохранителям обратились петербуржцы, живущие в доме на Ленской улице. Как рассказали в пресс-службе УВО, жители услышали женские крики и шум драки в коммунальной квартире по соседству и вызвали подмогу.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали в парадной дома мужчину, который порезал лицо своей приятельнице. Как выяснилось, знакомые вместе распивали спиртное и внезапно поссорились. В ходе конфликта нетрезвый злоумышленник схватил нож и порезал женщине лицо. Мужчину передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств, на место выезжала следственно-оперативная группа.

Раненую женщину направили в травматологический пункт.

Ранее мы писали, что задержаны подозреваемые в убийстве 20-летнего молодого человека в Шлиссельбурге.

Фото: pixabay