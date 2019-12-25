В аварии под Приозерском погиб нетрезвый водитель квадроцикла

Мужчина на пассажирском сидении не пострадал.

В ночь на пятницу, 3 июня, в Приозерском районе произошла авария с трагичными последствиями. Мужчина, управлявший гидроциклом, врезался в дерево и погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД РФ.

ДТП произошло примерно в половину третьего возле поселков Громово и Портовое. Гидроцикл занесло из-за нетрезвого состояния водителя. Пассажир на заднем сидении остался жив.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что в Приозерском районе взорвался гидроцикл.

Фото: Pixabay