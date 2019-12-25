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В Приозерском районе взорвался гидроцикл
Сегодня, 14:39
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lizapoluda

В Приозерском районе взорвался гидроцикл

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Владелец отделался легкими травмами.

Утром пятницы, 26 июня, сотрудники 143 пожарной Сосново получили информацию о том, что в деревне Борисово взорвался и загорелся гидроцикл. Информация об этом появилась в ВК-сообществе ПЧ.

На место происшествия выдвинулись 2 пожарных расчета  и 2 автоцистерны. До их прибытия тушением уже занялись очевидцы. 

Возгорание было быстро ликвидировано. Хозяин гидроцикла получил легкие повреждения головы и руки: пожарные доставили его в больницу. 

Также повреждение получил автомобиль с прицепом, припаркованный неподалеку. 

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются. 

Ранее мы рассказали о том, что Infiniti прилег на крышу после ДТП в поселке Щеглово.

Фото: ВКонтакте / ogps143pch

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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