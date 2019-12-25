В Приозерском районе взорвался гидроцикл

Владелец отделался легкими травмами.

Утром пятницы, 26 июня, сотрудники 143 пожарной Сосново получили информацию о том, что в деревне Борисово взорвался и загорелся гидроцикл. Информация об этом появилась в ВК-сообществе ПЧ.

На место происшествия выдвинулись 2 пожарных расчета и 2 автоцистерны. До их прибытия тушением уже занялись очевидцы.

Возгорание было быстро ликвидировано. Хозяин гидроцикла получил легкие повреждения головы и руки: пожарные доставили его в больницу.

Также повреждение получил автомобиль с прицепом, припаркованный неподалеку.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ogps143pch