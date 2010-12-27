В аварии под Петербургом погиб человек

Пострадали еще три человека.

В Ломоносовском районе в ночь на 18 августа произошла смертельная авария, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по СПб и Ленобласти.

ДТП случилось в 22:50 на 55-м километре дороги Петродворец – Кейкино. Renault Duster влетел в едущий впереди Mitsubishi.

В результате аварии водитель Renault скончался на месте до приезда скорой помощи. Один из его пассажиров доставлен в больницу, второй от госпитализации отказался. 15-летний пассажир Mitsubishi получил легкие травмы.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на перекрестке Испытателей и Сизова автомобиль на полном ходу влетел в машину.

Фото: Piter. TV