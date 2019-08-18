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На перекрестке Испытателей и Сизова автомобиль на полном ходу влетел в машину

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На этом же месте чуть раньше произошло еще одно ДТП.

В ночь на 18 августа на перекрестке проспектов Испытателей и Сизова произошло сразу несколько аварий, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Сначала столкнулись три автомобиля. Свидетели отметили, что сильных повреждений у машин нет и виновники ДТП спокойно общались на проезжей части. На кадрах с места аварии заметно уже только два автомобиля. 

Чуть позже рядом с тройной аварией произошла еще одна. На видео с места происшествия видно, как автомобиль на полной скорости влетел в другую машину, которая выполняла поворот. 

Сведения о пострадавших уточняются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: Ночью в центре Петербурга сгорел автомобиль.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

 

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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