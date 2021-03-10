В аварии на улице Фаворского пострадал пострадал человек

По всей видимости, водитель одной из иномарок понял, что не успеет повернуть и попытался уйти от столкновения.

Вечером в среду, 10 марта, на улице Фаворского столкнулись "Форд Фокус" и "Хендай", сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате аварии пострадал 34-летний мужчина, его госпитализировали в стационар на улице Вавиловых, 14. В редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения, запечатлевшая момент ДТП. Видно, как водитель одной из иномарок поворачивает направо, а затем, по всей видимости, понимает, что не успевает завершить маневр и пытается уйти от столкновения со встречным авто. Избежать аварии не удалось.

Ранее мы писали, что в отделе полиции Петербурга скончался задержанный.

Видео: Piter.TV