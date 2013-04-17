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В отделе полиции Петербурга скончался задержанный
Сегодня, 19:57
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smirenny

В отделе полиции Петербурга скончался задержанный

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Мужчину доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения после дебоша.

Утром в среду, 10 марта, в одном из отделов полиции Невского района скончался задержанный накануне ночью, 9 марта, мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД. 

Около двух часов ночи в дежурную часть поступило сообщение, что в доме №4 на Союзном проспекте ссорятся мужчины. 56-летний пьяный петербуржец устроил скандал с хозяином снимаемой им квартиры. Виновника ссоры доставили в отдел и составили на него протокол за мелкое хулиганство. 

Через какое-то время мужчина пожаловался на плохое самочувствие. После осмотра медиков, он отказался от госпитализации. 

Уже около 10:15 утра ему повторно стало плохо. В присутствии бригады медработников в 11:15 мужчина скончался

пресс-служба ГУ МВД.

По факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее мы писали, что на лице умершего в отделе полиции Невского района петербуржца нашли следы насилия.

Фото: Piter.TV

Теги: в полиции умер задержанный, умер задержанный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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