В отделе полиции Петербурга скончался задержанный

Мужчину доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения после дебоша.

Утром в среду, 10 марта, в одном из отделов полиции Невского района скончался задержанный накануне ночью, 9 марта, мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Около двух часов ночи в дежурную часть поступило сообщение, что в доме №4 на Союзном проспекте ссорятся мужчины. 56-летний пьяный петербуржец устроил скандал с хозяином снимаемой им квартиры. Виновника ссоры доставили в отдел и составили на него протокол за мелкое хулиганство.

Через какое-то время мужчина пожаловался на плохое самочувствие. После осмотра медиков, он отказался от госпитализации.

Уже около 10:15 утра ему повторно стало плохо. В присутствии бригады медработников в 11:15 мужчина скончался пресс-служба ГУ МВД.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы писали, что на лице умершего в отделе полиции Невского района петербуржца нашли следы насилия.

Фото: Piter.TV