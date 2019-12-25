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В аварии на трассе Огоньки – Стрельцово – Толоконниково погиб водитель Hyundai Solaris
Сегодня, 14:53
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В аварии на трассе Огоньки – Стрельцово – Толоконниково погиб водитель Hyundai Solaris

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Он погиб по дороге в больницу.

Накануне, 9 сентября, на 23-м километре трассы Огоньки – Стрельцово – Толоконниково столкнулись две легковушки. В результате аварии погиб водитель иномарки Hyundai Solaris. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

За рулем  Nissan Juke находилась женщина, которая на правом закруглении дороги совершила выезд на полосу встречного движения и влетела в легковую машину Hyundai Solaris.

Во время аварии мужчина получил серьезные травмы. Он попал в больницу, где и скончался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: на Ропшинском шоссе лазурный автобус застрял на разделительной полосе и перекрыл проезд.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, погиб водитель, трасса огоньки стрельцово толоконниково
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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