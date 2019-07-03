В аварии на трассе "Кола" под Петербургом погибли два человека

Ещё двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В ДТП в Кировском районе Петербурга погибли два человека, ещё двое оказались в больнице. Во вторник, 2 июля около 17:45 на трассе "Кола" водитель Hyundai Creta выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Как сообщили очевидцы, 20-летний водитель Hyundai не справился с управлением. При столкновении он и его пассажир погибли на месте. В Toyota оба человека выжили, но были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Piter TV сообщал о том, что водителя Kia Rio увезли на машине реанимации после столкновения с микроавтобусом на Дыбенко.

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