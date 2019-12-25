В аварии на проспекте Ветеранов пострадал 79-летний пенсионер

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 22 июня около 11 часов утра произошло ДТП на проспекте Ветеранов у дома №171к5.
Сообщается, что 45-летний водитель на "Митсубиси Аутлендер" в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на велосипедиста, которым оказался 79-летний пенсионер. Мужчина получил травмы средней степени тяжести. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее мы писали, что на КАД произошла авария с участием "Газели" и фуры.
Фото: Piter.TV
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