На КАД произошла авария с участием "Газели" и фуры

У фуры лопнуло колесо.

В понедельник, 22 июня, на КАД перед съездом к Кудрово фура столкнулась с "Газелью", рассказали горожане в соцсетях.

По словам очевидцев, никто не пострадал, однако официальной информации пока не поступало. Также свидетель сообщил, что у фуры лопнуло переднее колесо, из-за чего большегрузу пришлось встать на обочину. На кадрах, которыми поделились петербуржцы, видно, что "Газель" сильно пострадала. Около 17:30 на месте ДТП собралась пятикилометровая пробка. Горожане также отметили, что по дороге рассыпалась морковь, которую перевозил водитель "Газели".

Ранее мы писали, что у СКЦ "Буревестник" произошло двойное ДТП.

Фото: vk.com/spb_today