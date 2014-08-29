В аварии на перекрестке Ленинского и Кубинской едва не пострадали пешеходы

Иномарка вылетела на пешеходный переход после столкновения.

Ближе к вечеру в понедельник, 26 апреля, на перекрестке Ленинского проспекта и Кубинской улицы столкнулись две иномарки "Тойота Марк" и "Киа Оптима".

В распоряжение редакции Piter.TV попало видео момента аварии. Видно, как водитель "Киа" решил повернуть налево, не убедившись в безопасности маневра, в тот момент, когда к перекрестку на высокой скорости приближалась "Тойота". Избежать столкновения не удалось, удар пришелся в заднюю часть "Киа", из-за чего ее развернуло и выкинуло на пешеходный переход. Пешеходы успели разбежаться, никого не задело. Пострадали ли водители и пассажиры, неясно.

По фото, которыми поделились очевидцы в соцсетях, видно, что у "Марка" сильно смята передняя часть.

Ранее мы писали, что водитель иномарки избил курьера на Митрофаньевском шоссе.

Фото: ДТП и ЧП Петербург/ Вконтакте

Видео: Piter.TV