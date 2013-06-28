В аварии на автодороге "Лодейное Поле - Будогощь" погибла пенсионерка

Иномарка "Фольксваген Джетта" вылетела на полосу встречного движения и врезалась в "Тойоту".

В Ленобласти накануне, 27 ноября, произошло смертельное ДТП. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На 156-м километре трассы "Лодейное Поле - Будогощь" иномарка "Фольксваген Джетта" вылетела на полосу встречного движения и врезалась в "Тойоту". В результате столкновения с внедорожником водитель первой машины серьезно пострадал. Он попал в больницу с сотрясением мозга. Его пассажирка, 63-летняя женщина, погибла от полученных травм прямо на месте аварии.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в аварии на пересечении Ключевой и Пискаревского серьезно пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv