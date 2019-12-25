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В аварии на ЗСД тяжело пострадал водитель
Сегодня, 16:05
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smirenny

В аварии на ЗСД тяжело пострадал водитель

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Мужчина вышел из машины, чтобы установить противооткатные устройства.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 14 октября около половины первого часа дня на 24 километре ЗСД произошла авария. 

Сообщается, что водитель "Ауди" наехал на стоящий "Форд Транзит" с прицепом. Водитель "Форда" в это время устанавливал противооткатные устройства на прицеп. В результате ДТП пешеход (водитель) "Форд" получил  тяжелые травмы. По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Балашихе иномарка сбила велосипедистку.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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