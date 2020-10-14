Видео момента ДТП: В Балашихе иномарка сбила велосипедистку

В подмосковной Балашихе иномарка сбила женщину на велосипеде, сообщает телеграм-канал "Москва с огоньком". Также канал опубликовал видео с моментом ДТП с камеры наблюдения.
На видео видно, что женщина на велосипеде, не сбавляя скорости, собирается пересечь проезжую часть. В это время с дороги из-за кустов поворачивает налево белая иномарка и сбивает велосипедистку.
Женщину с травмами госпитализировали. Других подробностей не сообщается.
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Видео: Москва с огоньком
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