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Видео момента ДТП: В Балашихе иномарка сбила велосипедистку

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Женщина с травмами доставлена в больницу.

В подмосковной Балашихе иномарка сбила женщину на велосипеде, сообщает телеграм-канал "Москва с огоньком". Также канал опубликовал видео с моментом ДТП с камеры наблюдения.

На видео видно, что женщина на велосипеде, не сбавляя скорости, собирается пересечь проезжую часть. В это время с дороги из-за кустов поворачивает налево белая иномарка и сбивает велосипедистку.

Женщину с травмами госпитализировали. Других подробностей не сообщается.

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Видео: Москва с огоньком

 

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Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости России,

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