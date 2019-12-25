В аварии на ЗСД пострадали пассажиры

Пострадавших госпитализировали.

Днем в среду, 25 ноября, на ЗСД в Петербурге столкнулись грузовой автомобиль "Шакман" и "Форд Куга", сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что в "Форде" пострадала пассажирка, ее госпитализировали с переломом голеней. Позже источник отметил, что при установке конусов "Хендай Сантафе" сбил сотрудника ЗСД. В каком состоянии находится специалист, неизвестно. Его также доставили в больницу.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мужчину, угрожавшего прохожим мачете.

Фото: Piter.TV