В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего прохожим мачете

Дебошир решил разобраться с обидчиками при помощи оружия.

Вечером 24 ноября в Петербурге задержали мужчину, который во время конфликта на улице достал мачете и начал угрожать им прохожим. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Инцидент произошел возле одного из домов на Транспортном переулке. Между мужчиной и еще несколькими прохожими завязалась ссора. В какой-то момент дебошир достал мачете и начал им размахивать перед своими обидчиками.

В полицию обратились очевидцы. На место конфликта оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Мужчину задержали и доставили в 76-й отдел полиции. Мачете изъяли.

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Фото: pixabay.com