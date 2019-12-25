В аварии на "Скандинавии" пострадали два человека

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 12 марта около восьми часов вечера на 99 километре трассы "Скандинавия" произошло столкновение двух автомобилей.
Водитель 49 лет, управляя "Киа Соренто", столкнулся с "Тойотой Рав 4" под управлением 21-летнего водителя. В результате аварии водитель "Тойоты" получил травмы средней тяжести, а его пассажир, мужчина 51 года госпитализирован в тяжелом состоянии.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали, что появилось видео с момента ДТП на Невском проспекте.
Фото: pixabay
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