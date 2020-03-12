Появилось видео с момента ДТП на Невском проспекте

Мужчины помогали тушить воспламенившуюся машину.

В распоряжение редакции Piter.tv поступило видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен момент ДТП с загоревшимся "Рено" на Невском проспекте.

На кадрах видно, как водитель "Рено", по всей видимости, почуяв неладное, начал двигаться в сторону обочины, однако задымившаяся машина остановилась на пересечении правой и крайней правой полос. Из авто выбежали несколько людей, через минуту на встречной полосе остановился водитель "Убера", чтобы помочь погорельцам. Также подъехала поливальная машина коммунальных служб. Два спасителя потушили "Рено" водой из шланга.

Фото с места аварии выложили в соцсети, в комментариях к которым пассажир авто отметил, что через какое-то время к ним подъехали пожарные.

Ранее мы писали, что на ЗСД загорелся автомобиль.

Видео: Piter.tv