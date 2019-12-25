Загоревшийся Renault заблокировал движение Невского проспекта

Ситуацию спасла поливальная машина коммунальщиков.

Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия: днем 12 марта напротив метро "Гостинный двор" во время движения загорелся автомобиль Renault.

Авто ограничило движение на дороге. Ситуацию спас водитель поливальной машины: мужчины подали воду в шланг и облили двигатель. Как утверждает пассажир из загоревшийся машины, пожарные прибыли на место, когда возгорание успели потушить.

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Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".