В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа "Заводной апельсин"

Рукопись имеет рабочее название The Clockwork Condition ("Заводное состояние").

В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин". Об этом сообщает немецкий канал n-tv со ссылкой на британские СМИ.

Рукопись имеет рабочее название The Clockwork Condition ("Заводное состояние"). Эта рукопись датирована 1972-1973гг. Текст нашел профессор литературы Эндрю Бисвелл в архиве Бёрджесса. Он прочел текст и заявил, что это не роман, а "важный философский трактат о современной природе человека".

Архив был в Италии в доме Энтони Бёрджесса. В 1993 году после смерти писателя дом был продан, а архив передан в Манчестер. В 1971 году режиссер Стенли Кубрик экранизировал роман "Заводной апельсин", и в своей рукописи "Заводное состояние" Бёрджесс выразил свое недовольство данным фильмом.

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