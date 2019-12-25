В арендованной квартире на Московском проспекте нашли труп и 145 кг наркотиков

Судя по результатам исследования, в одном из обнаруженных пакетов находилась смесь, содержащая МДМА.

Вечером в среду, 2 августа, в экстренные службы обратился 37-летний мужчина с заявлением о том, что в одном из домов по Московскому проспекту обнаружен труп жильца, арендовавшего квартиру. Об этом стало известно Piter.TV.

По прибытии оперативников по указанному адресу обнаружен труп ранее судимого 37-летнего жителя Архангельской области, который арендовал квартиру у заявителя с мая 2023 года. Предварительно установлено, что причиной смерти стала передозировка наркотическими средствами. Также из квартиры изъяли 2 полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета, 176 свертков из полимерного материала с неустановленным веществом с характерным запахом, 21 бесцветный полимерный пакет, содержащий свертки из полимерного материала с наклейками черно-желтого цвета с неустановленным веществом, 28 пакетов из полимерного материала с таблетками различного цвета и 2 прозрачных пакетика с комплементарной застежкой с кристаллообразным веществом светлого цвета. Масса изъятого с упаковкой составила 145, 535 кг.

Судя по результатам исследования, в пакете №1 находилась смесь, содержащая МДМА. Содержимое остального изъятого будет исследовано в рамках экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что жительница Всеволожского района нашла пакет с 500 г наркотика во время прогулки в лесу.

Фото: Piter.TV