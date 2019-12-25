Жительница Всеволожского района нашла пакет с психотропным веществом во время прогулки в лесу

Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 1 августа, в экстренные службы поступило сообщение от 18-летней жительницы посёлка Стеклянный во Всеволожском районе Ленобласти, о том, что она пошла в лес за ягодами и обнаружила под деревом полиэтиленовый пакет, предположительно с наркотическим веществом. Об этом стало известно Piter.TV

Находка была сделана между посёлками Парклесхоз и Перелесье. По результатам исследования, часть изъятого порошка тёмно-зелёного цвета является смесью, содержащей психотропное вещество общей массой 501,7 г.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в частном доме ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона.

Фото: Piter.TV