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Жительница Всеволожского района нашла пакет с психотропным веществом во время прогулки в лесу
Сегодня, 8:55
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Жительница Всеволожского района нашла пакет с психотропным веществом во время прогулки в лесу

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Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 1 августа, в экстренные службы поступило сообщение от 18-летней жительницы посёлка Стеклянный во Всеволожском районе Ленобласти, о том, что она пошла в лес за ягодами и обнаружила под деревом полиэтиленовый пакет, предположительно с наркотическим веществом. Об этом стало известно Piter.TV

Находка была сделана между посёлками Парклесхоз и Перелесье. По результатам исследования, часть изъятого порошка тёмно-зелёного цвета является смесью, содержащей психотропное вещество общей массой 501,7 г.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в  Ленобласти в частном доме ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

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