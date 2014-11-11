В Ленобласти в частном доме ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона

Нарколаборатория была оборудована в одном из частных домов Кусинского сельского поселения Киришского района.

В Киришском районе Ленинградской области полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Нарколаборатория была оборудована в одном из частных домов Кусинского сельского поселения Киришского района. Установлено, что 46-летний ранее судимый местный житель нашел подработку через объявление в Интернете. Мужчине предложили заработок, если он займется производством синтетических наркотиков. Злоумышленник согласился и привлек к противоправной деятельности свою 38-летнюю сожительницу.

Изготовленный наркотик подозреваемые сбывали бесконтактным способом через тайники-закладки. Один из тайников удалось обнаружить в Киришском районе, откуда полицейские изъяли практически килограмм запрещенного вещества.

При обыске в доме изъято 751,8 грамма готовых наркотических средств, оборудование, лабораторная посуда, средства защиты органов дыхания и 18 канистр прекурсоров.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В конце июня в Пулково таможенники обнаружили марихуану у пассажира. Прибывший пассажир для прохождения таможенного контроля выбрал "зелёный" коридор. При досмотре багажа авиапассажира таможенники обнаружили пакет с растительным веществом внутри. Экспресс-анализ установил, что это марихуана.

Фото и видео: МВД