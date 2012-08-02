На период предварительного следствия фигуранты заключены под стражу.

В Орловской области полицейские изъяли мефедрон у двух наркокурьеров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, двое жителей Орловского муниципального округа были задержаны в результате оперативно-розыскных мероприятий на 355 км трассы М-2 "Крым". В ходе досмотра машины, на которой передвигались подозреваемые, полицейские обнаружили и изъяли шесть полимерных пакетов с "синтетикой".

Отмечается, что курьеры действовали по указанию неизвестного куратора, который поручил им забрать крупную партию наркотиков из тайника в столичном регионе. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. На период предварительного следствия фигуранты заключены под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Крыму для задержания нетрезвого водителя применили огнестрельное оружие.

Видео: УМВД по Орловской области