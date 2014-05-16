В Крыму для задержания нетрезвого водителя применили огнестрельное оружие

Ирина Волк рассказала о ночном дорожном инциденте на полуострове.

В Крыму для задержания нетрезвого водителя российские правоохранительные органы применили огнестрельное оружие. Известно, что водитель автомобиля несколько раз отказался выполнить требования полицейских об остановке транспортного средства и попытался скрыться. При этом мужчина создал на проезжей части условия, угрожающие здоровью и жизни граждан.

Известно, что во время патрулирования в ночное время инспекторы ГИБДД заметили автомобиль с выключенными фарами ближнего света. Пытаясь уйти от погони, правонарушитель опасно маневрировал на дороге. В результате сотрудники полиции приняли решение применить табельное оружие. Они произвели один выстрел в воздух и еще семь раз открыли огонь по колесам транспортного средства. Автомобиль злоумышленника замедлился, после чего оперативники вынудили шофера остановиться. За рулем машины находился 24-летний местный житель с признаками опьянения. Он не имел права управления транспортным средством.

В результате медицинского освидетельствования подтвердилось, что лихач был пьян. В отношении него составлены протоколы по шести статьям КоАП пресс-служба МВД РФ

В настоящее время автомобиль нарушителя задержали и доставили в отдел полиции.

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Фото и видео: МВД Медиа