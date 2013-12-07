В арендованной квартире на юге Петербурга нашли два трупа

По версии следователей, пара отравилась наркотиками.

Сегодня, 10 июля, во Фрунзенском районе обнаружили тела молодой пары. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В ночь на субботу сотрудники полиции вскрыли дверь в квартиру одного из домов по улице Будапештской. На полу стражи порядка увидели двух мертвых людей. Силовики установили личности погибших - умершая 27-летняя уроженка Уфы и скончавшийся 25-летний уроженец республики Коми, который имеет судимость за кражу и мошенничество.

Квартира, в которой погибли молодые люди, им не принадлежала. Мужчина и женщина ее арендовали.

Предположительно, любовники отравились наркотиками. Их тела направили в морг.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржец убил ножом товарища и спрятал тело в своей квартире.