В апреле в Петербурге высадили более 5 тыс. деревьев

В месячнике по благоустройству приняли участие 180 тыс. петербуржцев.

За апрель этого года в Петербурге высадили более 5000 деревьев. Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, что 1 апреля стартовал весенний месячник по благоустройству города. В рамках которого городские службы и ведомства отвечали за чистоту улиц, мостов, парков и дворов. Как отмечает губернатор Петербурга Александр Беглов, "всё, что было запланировано, город выполнил". Так, работы прошли на территории общей площадью более 300 млн. квадратных метров.

В апреле было помыто 6 тыс. фасадов жилых домов и более 1,7 тыс. фасадов нежилых зданий. К тому же, из города вывезено более 65 тыс. кубометров мусора и свыше 13 тыс. тонн смета. Также в Петербурге посадили более 56,3 тыс. цветов, 5,1 тыс. деревьев и 29 тыс. кустарников.

На сайте комитета по благоустройству петербуржцы имели возможность оценить качество уборки в районах города. По результатам голосования в топ-3 вошли Невский, Кронштадтский и Фрунзенский районы.

Ранее мы писали, что в Кировском районе байкеры и представители ОНФ высадили липы.

Фото: Piter.tv