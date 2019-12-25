В Кировском районе байкеры и представители ОНФ высадили липы

На следующей неделе в Кировском районе планируют высадить кустарники.

Участники мотоклуба "Ночные волки" вместе с членами Общероссийского Народного Фронта высадили шесть восьмилетних лип на улице Краснопутиловской в Кировском районе. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что они отобрали посадочный материал, подготовили лунки для деревьев, а также предоставили грунт и инструменты. Участники озеленения не только украсили Петербург, но и отметили День экологического просвещения, который отмечается 12 мая.

Стоит отметить, что на следующей неделе в Кировском районе планируют высадить кустарники. Всего их будет порядка 3000.

Ранее мы писали, что в петербургских парках и скверах высадят новые деревья.

Фото: gov.spb.ru