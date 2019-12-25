В апреле "Сапсанов" станет меньше из-за ремонтных работ

Расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" изменится на две недели в апреле.

В середине весны путешествовать из Петербурга в Москву и обратно станет сложнее из-за сокращения рейсов поездов "Сапсан" и "Невский экспресс". С 12 по 28 апреля будут отменены 20 рейсов. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД. По ее информации, из-за модернизации железнодорожного полотна на перегоне Клин-Решетниково временно будут прекращены рейсы "Сапсанов":

№ 761 Санкт-Петербург — Москва 17,18,24 и 25 апреля;

№ 762 Москва — Санкт-Петербург 17,18,24 и 25 апреля;

№ 763 Санкт-Петербург — Москва 17,18,24 и 25 апреля;

№ 764 Москва — Санкт-Петербург 17,18,24 и 25 апреля;

№ 765 Санкт-Петербург — Москва с 12 по 28 апреля;

№ 766 Москва — Санкт-Петербург с 12 по 28 апреля.

Другие поезда "Сапсан" и часть "Невских экспрессов" будут прибывать с опозданием от 3 до 30 минут либо, наоборот, приезжать раньше.

Изменения в расписании конкретного рейса лучше уточнять на сайте РЖД.

Ранее в Piter.tv сообщалось, что в феврале и марте изменится расписание электричек Петербурга и Ленобласти.

Фото: Piter.tv