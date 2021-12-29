В апреле временно изменится расписание поездов "Сапсан"

Некоторые поезда попросту отменят 9, 10, 16, 17, 23 и 24 апреля.

В связи с работами по обновлению железнодорожной инфраструктуры на участке Редкино – Завидово и на станциях Мстинский Мост и Окуловка Октябрьской железной дороги (ОЖД) с 4 по 26 апреля изменится расписание поездов "Сапсан". Об этом 18 января сообщили в пресс-службе ОЖД.

Некоторые поезда попросту отменят 9, 10, 16, 17, 23 и 24 апреля. Речь идет о поездах №763 Петербург – Москва, №764 Москва – Петербург, №765 Петербург – Москва и №766 Москва – Петербург.

Известно, что в прошлом году году железнодорожники Октябрьской магистрали обновили почти 300 ж/д переездов. Еще восемь железнодорожных переездов было принято решение капитально отремонтировать.

Фото: Piter.TV