В апреле петербуржцы смогут доехать до Дна за 752 рубля

Путешествие в Окуловку и Великий Новгород составят 870 и 873 рублей соответственно.

В апреле самыми бюджетными направлениями на поезде станут маршруты Псковскую, Новгородскую и Тверскую области, а также в Карелию. Об этом 27 марта свидетельствуют данные сервиса поездок и путешествий Tutu.ru.

Самый бюджетный вариант – доехать из Петербурга в Дно на поезде за 752 рубля. Путешествие в Окуловку и Великий Новгород составят 870 и 873 рублей соответственно. С билетом до тысячи рублей петербуржцы смогут отправиться в Лахденпохью в Карелии 941 рубль и Бологое в Тверской области порядка 1 тысячи рублей.

Для пассажиров из Москвы бюджетными железнодорожными маршрутами стали Переславль-Залесский в Ярославской области 472 рубля, Ржев в Тверской области 545 рублей, Александров во Владимирской области 589 рублей, а также Гагарин 694 рубля и Вязьма в Смоленской области.

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Фото: Piter.tv

