В апреле начнут рекультивировать полигон "Красный Бор"

Проектная документация по ликвидации объекта получает заключение Главгосэкспертизы России.

Во вторник, 15 февраля, стало известно, что в апреле этого года специалисты планируют начать работы по рекультивации полигона опасных химических отходов "Красный Бор", который находится в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и экологии Российцской Федерации.

Так, на сегодняшний день проектная документация по ликвидации объекта получает заключение Главгосэкспертизы России. Он состоит из двух частей: на первом этапе будет создана по периметру полигона противофильтрационную завесу. Она должна не допустить попадания загрязняющих веществ в окружающую среду. На втором этапе приступят к переработке жидких отходов из открытых карт полигона и выполнят полную рекультивацию.

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