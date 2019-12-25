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Жители Тосненского района начнут получать чистую питьевую воду в понедельник
Сегодня, 9:17
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Жители Тосненского района начнут получать чистую питьевую воду в понедельник

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На Большом Невском водоводе завершили сварочные работы, началось наполнение сетей.

В Тосненском районе восстановили работоспособность Большого Невского водовода. Это означает, что в ближайшее время чистая вода начнет поступать в населенные пункты. Об это 4-го октября сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Специалисты завершили сварочные работы на водоводе диаметров 1000 мм. Около 11:30 чистая питьевая вода начнет поступать в Никольское, а налить ее из крана жители смогут около 19:30. Затем вода поступит в Ульяновку. В Красный Бор вода поступает с 06:00 из запаса. 

В правительстве сообщили, что до конца 2021-го года в Тосненском районе достроят новые резервуары чистой воды и водоводы. Они обеспечат жителей водой на время устранения серьезных аварий. 

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: большой невский водовод, питьевая вода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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