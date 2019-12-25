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В апреле на торгах продадут здание бывшего ДК фабрики "Большевичка"
Сегодня, 16:15
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В апреле на торгах продадут здание бывшего ДК фабрики "Большевичка"

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Трехэтажное здание находится недалеко от "Обводного канала".

Бывшее здание фабрики "Большевичка" выставили на торги. Объект находится на улице Тюшина, 9/7, недалеко от станции метро "Обводный канал". Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

Торги пройдут 6 апреля. На данный момент дом принадлежит Петербургу. Площадь трехэтажного здания составляет 1,9 тыс. квадратных метров, земельного участка - 763 кв. метра. 

Здание включено в реестр объектов культурного наследия. Оно носит наименование "Дом И.В. Кожевникова (Товарищества мануфактур В.И. Кожевникова)". Новому собственнику предлагают использовать объект для размещения гостиницы, хостела или апарт-комплекса. Начальная стоимость составляет 84,49 млн рублей. 

Ранее стало известно о том, кто может быть виноват в обрушении "Красного треугольника". 

Фото: citywalls.ru

Теги: объект культурного наследия, продажа, торги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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