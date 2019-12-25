Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге сократились на 73% за апрель

За месяц на ОЖД перевезли лишь 3,6 миллиона человек.

В минувшем апреле Октябрьская железная дорога перевезла на 73% меньше пассажиров, чем в тот же период прошлого года. За месяц с вокзалов и станции ОЖД отправили 3,6 миллиона людей, из них в дальнем следовании – 280 тысяч, а в пригородном – 3,3 миллиона. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.

Всего за четыре месяца 2020 года на железной дороге перевезли 38,4 миллионов пассажиров, в пригородных направлениях ездили 34,3 миллиона людей, а в дальнем – 4,1 миллион.

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Фото: Piter.TV