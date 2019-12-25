Петербургским пенсионерам вернут льготный проезд в майские праздники

С 1 по 12 мая поездки на дачу в Ленобласть станут выгоднее.

Петербургским пенсионерам вернут льготный проезд на пригородные автобусы и электрички. С 1 по 12 мая мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет смогут бесплатно проехать в поездах или за 10% от стоимости разового билета в автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 30 апреля, соответствующее изменение внесли в постановление правительства города.

Отмечается, что льготы будут действовать лишь при поездке в одну сторону из Петербурга. Уже с 30 апреля на работу выйдут сезонные автобусы №406 из Кронштадта до садоводства "Красногорские Покосы", №469 от станции метро "Улица Дыбенко" до садоводства "Восход-1" и №485 от той же станции, но до садоводства "Северная Самарка" и автобус №555 от улицы Жени Егоровой до Парголово и Огоньков. Пустят больше автобусов и на маршруты №488 и 475, которые ездят до садоводств "Кировец" и "Восход-1".

С 1 по 11 мая станет больше пригородных электричек, их точное расписание можно найти на сайте СЗППК.

Ранее мы рассказывали, что ветераны боевых действия и почетные доноры получат бесплатные проездные в Петербурге.

Фото: Piter.TV