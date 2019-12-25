Количество электричек из Петербурга в Ленобласть увеличится на майские праздники

Соответствующее распоряжение дал Александр Дрозденко.

Во время майских праздников между Петербургом и Ленинградской областью запустят больше электричек. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Решение о запуске дополнительных поездов принято губернатором Александром Дрозденко. Областное управление по транспорту совместно с "Северо-Западной пригородной пассажирской компанией" обеспечат достаточное количество электричек до станций Мшинская, Пупышево, Чолово, Кирилловское и Ладожское Озеро.

Увеличение потока будет зависеть от дня недели: так, на Приозерском направлении будут запускать от 1 до 6 пар поездов, на Ириновском направлении – от 2 до 4 пар, на Выборгском – от 2 до 5, на Московской – от 1 до 4, на Северном с Ладожского вокзала – по 1 паре, с Московского вокзала – от 1 до 2 пар, на Витебском направлении – от 2 до 4 пар, на Гатчинском – от 2 до 3 пар, на Лужском – от 2 до 3 пар, на Калищенском – от 1 до 2 пар.

Ранее мы рассказали о том, что РЖД изменили правила покупки билетов.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области