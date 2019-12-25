Пассажирам придется указывать номер телефона или электронной почты.

РЖД изменили правила покупки билетов.Об этом сообщили в пресс-службе компании. Теперь во время приобретения билетов на поезда через кассу или на онлайн ресурсах пассажиров будут просить указывать личные данные. Речь идет о предоставлении номера мобильного телефона и e-mail.

Соответствующая норма законодательно закреплена на федеральном уровне. Ранее этот пункт оставался на усмотрении клиентов. Они могли указать свои персональные данные для того, чтобы получать оперативные оповещения об изменении в расписании.

Согласно новым условиям, с 23 апреля пассажиров будут через электронную почту или номер мобильного телефона уведомлять о графике движения поезда, на который куплен билет. Услуга будет бесплатной для клиентов. Полученные сведения не будут использоваться для рекламной или маркетинговой рассылок.

РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса.