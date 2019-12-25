  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
РЖД изменили правила покупки билетов
Сегодня, 9:44
467
lesjasap

РЖД изменили правила покупки билетов

0 0

Пассажирам придется указывать номер телефона или электронной почты.

РЖД изменили правила покупки билетов.Об этом сообщили в пресс-службе компании. Теперь во время приобретения билетов на поезда через кассу или на онлайн ресурсах пассажиров будут просить указывать личные данные. Речь идет о предоставлении номера мобильного телефона и e-mail. 

Соответствующая норма законодательно закреплена на федеральном уровне. Ранее этот пункт оставался на усмотрении клиентов. Они могли указать свои персональные данные для того, чтобы получать оперативные оповещения об изменении в расписании.

Согласно новым условиям, с 23 апреля пассажиров будут через электронную почту или номер мобильного телефона уведомлять о графике движения поезда, на который куплен билет. Услуга будет бесплатной для клиентов. Полученные сведения не будут использоваться для рекламной или маркетинговой рассылок.

РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса.

Теги: билеты, ржд, туризм
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии