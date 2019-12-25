Поезда, которые продолжат ездить по отменённым маршрутам, будут делать дополнительные остановки.

РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса. Об этом сообщает сайт компании.

В РЖД приняли решение сократить ещё 32 поезда дальнего следования. Причина в том, что из-за пандемии коронавируса граждане России не могут планировать свои поездки и путешествия. Из-за этого падает спрос на перевозки.

В компании отметили, что расписание скорректируют, если есть поезда с дублирующим маршрутом или спрос на поезд составляет не менее 25% от общего количество мест в составе.

При этом поезда, которые продолжат ездить по отменённым маршрутам, будут делать дополнительные остановки. Это поможет сохранить сообщение с малыми населёнными пунктами.

В РЖД добавили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 21 марта загрузка поездов снизилась на более чем на 50%.

Ранее мы сообщали, что РЖД вновь вносит изменения в расписание и отменяет поезда.