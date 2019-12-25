РЖД вновь вносит изменения в расписание и отменяет поезда

Некоторые поезда сокращают, некоторые отменяют вовсе.

РЖД снова изменяет расписание: некоторые поезда в Петербург и из города будут отменены.

Так, из Петербурга в Москву отменяются поезда с 7 апреля, затем с 10 апреля по 12 мая. Периодичность курсирования в Иваново временно сокращена. Поезд будет отправляться из Санкт-Петербурга с 8 по 27 апреля по средам, пятницам, понедельникам. С 29 апреля по 4 мая ­– ежедневно. Курсирование из Петербурга в Калининград отменили с 9 апреля. С 12 апреля попасть во Владикавказ на поезде можно будет один раз в четыре дня. Отменены рейсы в Ижевск с 10 по 24 апреля.

Подробнее ознакомиться с расписанием можно здесь.

Ранее мы писали, что в петербургском вузе устроили флешмоб "Поехали".

Фото: pixabay