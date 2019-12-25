В апреле вакансией бухгалтера заинтересовались большинство петербуржцев

Также популярными профессиями стали курьер и водитель.

В минувшем апреле петербуржцы чаще всего интересовались вакансиями бухгалтеров и главных бухгалтеров: более 28 тысяч предложений появилось за месяц на поисковых ресурсах. Самыми просматриваемыми предложениями стали также курьеры и водители разных типов. Такими наблюдениями поделились аналитики сервиса HeadHunter Северо-Запад.

Кроме того, жители Петербурга искали себя в сфере менеджмента, работы с клиентами, администрирования, рассматривали работу поваров и кладовщиком. По словам аналитиков, работу сейчас активно ищут юристы, дизайнеры и продавцы. Удаленная работа стала самой упоминаемой среди типов занятости, популярной была также работа на дому и работа на выходных с ежедневной оплатой.

Аналитики выяснили, какие компании искали сотрудников в карантинный месяц, ими оказались "Газпром", "Пятерочка", "Яндекс", "Лента", Wildberries и JTI.

Ранее мы писали, что карантинный обсерватор "Заря" ищет медсестер и санитарок.

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