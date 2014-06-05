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В апреле 2022 года IKEA снимет с производства мягкую игрушку в виде акулы
Сегодня, 20:31
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В апреле 2022 года IKEA снимет с производства мягкую игрушку в виде акулы

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Сотрудник компании сообщил, что игрушки нет в наличии, и информации о ее появлении тоже еще нет. 

Компания IKEA в апреле следующего года перестанет выпускать мягкую игрушку в виде акулы Blahaj. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщила служба поддержки компании в Twittwer.

В четверг, 23 сентября, пользователь с ником heyimdaf обратился к поддержке с вопросом о том, почему акула пропала с сайта магазина. Сотрудник компании сообщил, что игрушки нет в наличии, и информации о ее появлении тоже еще нет. 

Пользователи сети начали активно просить вернуть мягкую игрушку в каталог. Им ответил другой сотрудник IKEA, заявив, что товар стал недоступен из‑за проблем с поставками. Более того, он анонсировал прекращение производства игрушек Blahaj с апреля 2022 года.

Добавим, что в сети акула из IKEA стала негласным атрибутом ЛГБТ-сообщества. 

Ранее в Сочи стартовали съемки полнометражного фильма о Чебурашке.

Фото: Вконтакте / Акула из икеи

Теги: blahaj, акула, икеа
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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