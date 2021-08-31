В антиковидное постановление Ленобласти внесли изменения

С сегодняшнего дня разрешается работа кружков и секций дополнительного образования. Дети могут посещать бассейны, фитнес-центры и спортивные учреждения.

В понедельник, 21 февраля, власти Ленинградской области обновили антиковидное постановление, передают в Telegram-канале "Админка Ленобласти".

Так, с сегодняшнего дня разрешается работа кружков и секций дополнительного образования. Дети могут посещать бассейны, фитнес-центры и спортивные учреждения. Кроме этого, физкультурные и спортивные мероприятия разрешены только на улице.

Проводить официальные мероприятия разрешается в помещениях, но без зрителей.

Отметим, что до 13 марта запрещены массовые и спортивные мероприятия для детей. Профилактические осмотры для детей возобновляются. Теперь установлены сроки действия паспортов коллективного иммунитета к COVID-19, оформляемые предпринимателями области.

Муниципальные и региональные массовые мероприятия с ограничением по численности: в красной зоне до 350, в желтой – до 500, в зеленой – до 700 человек. Для всех остальных мероприятия – 50,100 и 150, соответственно.

Ранее мы сообщали, что работа ресторанов и кинотеатров в Петербурге продлевается до двух часов ночи.

Фото: Piter.tv